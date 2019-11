La Fondazione del Monte per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere

La Fondazione del Monte, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, il 25 novembre propone un intenso programma di eventi a ingresso libero in tre diversi luoghi di Bologna.

La giornata si aprirà la mattina alla Quadreria di Palazzo Magnani con un spettacolo interattivo di teatro forum Amore mio/quando una relazione diventa pericolosa, dedicato agli studenti, proseguirà con un’apertura straordinaria della Quadreria di ASP Città di Bologna nel Palazzo Rossi Poggi Marsili per una visita al reportage fotografico di Stefania Prandi The Consequences sulle famiglie delle vittime di femminicidio, e si concluderà in serata con lo spettacolo Il corpo delle donne/Chi venne fu lei all’Oratorio San Filippo Neri della Fondazione del Monte.

Alle ore 10 la Sala Carracci di Palazzo Magnani si riempirà di giovani per Amore mio – Quando una relazione diventa pericolosa, uno spettacolo di Teatro Forum sulla violenza maschile della durata di circa 2 ore. Questo spettacolo, guidato dalla compagnia teatrale Parteciparte, è stato costruito per mostrare le tappe che portano alla violenza e suggerire soluzioni per aiutare chi si trova in una relazione pericolosa. Il teatro forum è un genere di spettacolo originale, in cui il pubblico può interrompere quando vuole intervenendo in scena per cambiare la storia, scoprendo in presa diretta le difficoltà d’intervento, comprendendo le strategie pericolose e individuando le possibili vie d’uscita.

Parteciperanno allo spettacolo alcune classi dell’Istituto tecnico industriale Aldini Valeriani di Bologna e del Liceo Rambaldi-Valeriani-Alessandro di Imola.

L’evento conclude il percorso biennale I Lab you! – Diventare uomini senza violenza, un ciclo di laboratori rivolto a studenti e studentesse tra gli 11 e i 18 anni, realizzato dalle associazioni che compongono la rete Attraverso Lo specchio, sotto mandato della Fondazione del Monte, nell’ambito del progetto NoiNo.org. Sin dal 2012, grazie all’iniziativa della Fondazione del Monte, NoiNo.org coinvolge gli uomini in un progetto di comunicazione sul fenomeno della violenza maschile contro le donne, scegliendo di concentrarsi sulla prevenzione.

Dalle 10 alle 19 apertura straordinaria della Quadreria di ASP Città di Bologna nel Palazzo Rossi Poggi Marsili, in Via Marsala n. 7, per visitare The Consequences, la mostra del reportage della fotografa Stefania Prandi sulle famiglie delle vittime di femminicidio. La mostra, curata da Chiara Cretella e organizzata dall’Associazione Culturale Dry-Art, rientra nell’ambito di “Comunicare fa Bene Comune / Scuola di comunicazione sociale di genere 2019”. The Consequences resterà visitabile fino al 7 dicembre 2019, sempre a ingresso libero.

Alle 20.30, a chiusura della giornata, lo spettacolo Il corpo delle donne – chi venne fu lei presso l’Oratorio San Filippo Neri della Fondazione del Monte. Ultimo atto del progetto “Il corpo delle donne. Corpo sociale. Una lunga storia di interazioni.”, progetto ideato e curato dal Collettivo Amalia.

In scena diverse generazioni di attrici, in uno scambio di esperienze che abiteranno i luoghi dell’Oratorio accogliendo, guidando, raccontando storie e metafore di figure femminili mitologiche o realmente esistite, domandandosi se si può essere potenti e fragili allo stesso tempo. Lo spettacolo vedrà le due attrici storiche dell’Associazione culturale Tra un atto e l’altro, Angela Malfitano e Francesca Mazza, condurre e intrecciarsi insieme ad altre giovani compagne di palco con le parole immortali di grandi autori e autrici della letteratura.