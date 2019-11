Iniziative contro la violenza sulle donne il 25 novembre a Spilamberto

Lunedì 25 novembre appuntamenti a Spilamberto in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Alle 14 al Circolo Centro Cittadino incontro dal titolo “Dalla Convenzione di Istanbul al Codice Rosso”. Intervengono: Marianna Castracane e Rosanna Galli di UDI Modena; testimonianza di pratica di Katia Manicardi e presenza delle operatrici del Centro Antiviolenza di Vignola. Alle 21 al Centro Giovani Panarock, in via Ponte Marianna una serata alla scoperta del mondo dell’arte libera femminile in ogni sua forma attraverso esibizioni figurative e musicali a cura di Maddalena Brianti; Valentina Zanni e Lorenza Fabiola. A cura dell’associazione Scuola di Musica J. Du Prè.