Domenica a San Prospero la Festa del Patrono: prodotti tipici, mercatini e concerto della banda

S.Prospero, domenica 24 novembre, festeggia il santo patrono con un programma di iniziative culturali ed enogastronomiche. Per tutta la giornata le vie del paese, in particolare nella zona intorno a Villa Tusini, diventeranno sede di mercatini, ambulanti e hobbisti, stand gastronomici, spettacoli musicali con un’area dedicata ai bambini; prevista anche l’iniziativa “Insieme per la scuola”, proposta dal comitato genitori delle scuole.

Dalle 10,30 nella sala consiliare del municipio saranno premiati il miglior aceto balsamico e il miglior nocino, a seguire il concerto della “Do Re Mi” banda. La manifestazione è organizzata dalla pro Loco in collaborazione con le associazioni di volontariato, i commercianti, i comitati genitori delle scuole e patrocinata dal Comune.

«L’ appuntamento con la festa del patrono – sottolinea Matteo Borghi, assessore al Volontariato del Comune – rappresenta una tradizione molto sentita dai cittadini e in grado di attirare ogni anno migliaia di visitatori; tra le proposte spicca la possibilità di degustare i vini locali attraverso il percorso “Perbacco”».

Durante la giornata si potranno gustare anche frittelle di riso e di baccalà, gnocco fritto, vin brulè, caldarroste, dolci, polpette, zampone e tante altre tipicità preparate da tutte le associazioni di volontariato locali.

Per l’occasione anche i ristoranti locali proporranno menù dedicati al patrono e alle tipicità locali.