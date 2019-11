Yokkao Fight Night: la box thailandese arriva a San Lazzaro

Yokkao Fight Night arriva a San Lazzaro: la prima edizione sul nostro territorio della più grande evento di boxe thailandese si terrà infatti il 30 novembre al PalaSavena, con il patrocinio del Comune. L’associazione Kappao, che organizza la manifestazione, ha trovato nel PalaSavena un palazzetto dalle dimensioni ideali, adatto ad accogliere la grande affluenza di pubblico che un evento di questo livello è in grado di mobilitare.

Yokkao Night Bologna porterà in città i migliori atleti italiani della boxe thailandese, pronti a dare vita a match da cardiopalma per stabilire chi è il migliore.

Verrà infatti disputato un titolo mondiale dall’alfiere bolognese e portatore del tricolore Cristian Faustino, già atleta di caratura internazionale che, assieme ad altri incontri organizzati in un triangolare Thailandia-Italia-Francia sarà il clou e la vera attrazione dell’evento.

“Si tratta di una manifestazione di rilevanza nazionale – spiega l’assessore allo Sport Luca Melega -, che siamo orgogliosi di avere per la prima volta sul nostro territorio. Come Amministrazione è nostro obiettivo favorire eventi come questo che fanno da stimolo per il turismo sportivo e contribuiscono ad aumentare l’indotto per le attività ricettive e commerciali del territorio. Il PalaSavena si conferma ancora una volta un palazzetto dalla grande attrattiva per il mondo dello sport. Basti pensare che attualmente ospita, tra le tante realtà del territorio e non, anche la squadra di Basket Benedetto XIV di Cento e le partite di serie A2”.

La Yokkao Fight Night inizierà sabato 30 novembre alle 17.00 con la precard dedicata agli atleti del bolognese, che sfideranno fighters provenienti da tutta Italia. L’evento entrerà nel vivo alle 21, con la grade sfida internazionale Italia vs Thailandia vs Francia su cinque match, che vedrà protagonisti 5 atleti italiani, di cui ben 3 provenienti dal bolognese, come Fabrizio Leucci e Abdullaye Diallo.

Star della serata è Cristian Faustino, fighters ormai conosciuto in tutto il mondo, fiore all’occhiello per la Bologna sportiva, che sfiderà la leggenda della boxe thailandese e pluricampione Singdam Saenchaigym. Singdam detiene un record notevole di 276 vittorie in 344 combattimenti e ha conquistato numerosi titoli mondiali nella sua illustre carriera tra cui il prestigioso WBC Diamond World Championship.

Faustino, 44 combattimenti e 31 vittorie è entrato di recente a far parte della prestigiosa YOKKAO Agency, agenzia in cui sono presenti i migliori fighter di Muay Thai al mondo.

Dopo le prime due apparizioni negli eventi YOKKAO contro la leggenda della Muay Thai Saenchai e il pluricampione del mondo Liam Harrison, Faustino è pronto a dare nuovamente il meglio di se.