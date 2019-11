Sull’A14 Bologna-Taranto: incidente nel tratto tra il bivio A13 e Raccordo di Casalecchio, direzione nord

Sulla A14 Bologna Taranto, poco dopo le 13:00, nel tratto tra il bivio con la A13 ed il Raccordo di Casalecchio in direzione nord (km 12,200), è avvenuto un tamponamento tra due mezzi pesanti, nel quale uno di questi ha perso il carico costituito da granaglie per pollame. Uno dei due autisti è rimasto ferito.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza lo scenario e soccorso il ferito, affidato poi al 118. Sul posto oltre a Vigili del fuoco e sanitari, Polstrada e Aspi personale tecnico.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto all’altezza del km 13, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Al momento (ore 15:30) si transita su due corsie e si registrano 12 km di coda in direzione nord; oltre a 4 km sulla A13 all’altezza del nodo con l’A14 verso Bologna.

Per gli utenti diretti verso la A1 si consiglia di uscire a Castel San Pietro e di prendere la Tangenziale di Bologna per poi riprendere la A14 a Borgo Panigale.