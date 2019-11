Scivola lungo una scarpata nel bolognese, salva per miracolo

Tragedia sfiorata questa mattina in zona Fondovalle Savena. Una donna che stava raccogliendo funghi è scivolata per una trentina di metri lungo una scarpata, riuscendo fortunatamente ad aggrapparsi ad un albero. Le sue grida hanno attirato l’attenzione di un ciclista che si trovava nei paraggi. Immediato l’allarme ai carabinieri. Sul posto il 118 con ambulanza e automedica, e i vigili del fuoco con Nucleo speleo-alpino-fluviale ed elicottero, oltre a quello di Pavullo e al soccorso alpino. Non è stato possibile recuperare la donna con l’elicottero ma un operatore del soccorso alpino aiutato dai Saf dei vigili del fuoco alla fine è riuscito a recuperare la ferita, trasportata all’ospedale Maggiore con ferite superficiali.

(immagine di repertorio)