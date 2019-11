Il Prefetto di Modena ha incontrato alcuni militari dell’Arma che si sono distinti in operazioni d’istituto

Questa mattina, in occasione delle celebrazioni per la Virgo Fidelis, il Prefetto Maria Patrizia Paba, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Marco Pucciatti e del Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Modena Col. Matteo D’Augello, ha incontrato in Prefettura alcuni militari dell’Arma dei Carabinieri di Modena che si sono distinti in operazioni d’istituto a favore di categorie fragili e a difesa dell’ambiente.

Il Prefetto ha incontrato i Carabinieri: Mar. Ord. Alfonso Montalbano, Mar. Cristian Vadalà e, App. Sc. Michele Introna, Brig. C. Giovanni Gambino, App. Sc. Q.S. Massimiliano Tona e App. Michele Mastroianni, Mar. Magg. Andrea Cosci e App. Sc. Riccardo Governini e il

Magg. Laura Guerrini, Comandante del N.I.P.A.A.F.

Il Prefetto ha manifestato ai militari apprezzamento e compiacimento per la professionalità dimostrata in occasione degli interventi che li hanno visti coinvolti, sia a nella tutela di categorie fragili, sia nel salvataggio di persone che avevano deciso di por fine alla loro vita, sia in difesa dell’ambiente. Nella circostanza il Prefetto ha sottolineando la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri, come delle altre Forze dell’Ordine, alla popolazione.

L’evento si inserisce in una cornice di attenzione e vicinanza alle Forze dell’Ordine e fa seguito all’incontro avuto dal Prefetto con alcuni appartenenti alla Polizia di Stato lo scorso 10 luglio, distintisi nell’opera di salvataggio di una persona con intenti suicidi.