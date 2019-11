A Budrio ancora 20 sfollati per la falla sull’argine dell’Idice

A Budrio (Bo), dove si è registrata la situazione più critica con la falla sull’argine dell’Idice chiusa al tempo record di due giorni, restano 20 persone, sulle 300, che non possono rientrare per motivi di sicurezza nelle loro case. Intanto proseguono e si accelerano i lavori nel cantiere per ripristinare l’argine.

Per quanto riguarda il lavoro dei Vigili del fuoco , alle 17 di oggi risultano effettuati più di 10 interventi per recuperare le carcasse degli animali morti nelle fattorie al momento della piena. Questo in zona Viazza e Rondanina. Inoltre per tutto il giorno gli operatori del soccorso acquatico e i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno assistito la popolazione per il recupero di beni rimasti in casa. Sempre nelle stesse zone, operando in via Viazza con il Bruco e in Rondanina con mezzi nautici essendo ancora allagata. Situazione in via di miglioramento.

Riapre alle 18 di oggi pomeriggio la SP 6 Zenzalino chiusa da domenica 17 novembre a causa dello straripamento del Torrente Idice in località La Motta (Budrio).