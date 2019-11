Maltempo: riaperta a Modena via Emilia Est, era stata chiusa nella notte

È stata riaperta al traffico intorno alle 5 via Emilia Est, nel tratto tra il ponte di Sant’Ambrogio e Fossalta, chiusa ieri intorno alle 22.00 causa degli alti livelli di Panaro, Tiepido e Grizzaga.

Il provvedimento, deciso dal Centro coordinamento soccorsi (Ccs) nella riunione di ieri sera presso la Sala operativa unica integrata di Marzaglia, è stato preso in via precauzionale a causa del rischio tracimazione del Panaro, del Tiepido e del Grizzaga in quella zona e per gli alti livelli raggiunti nella cassa di espansione, per le piogge continue in città e, soprattutto, in montagna, unitamente allo scioglimento della neve.

Rimangono chiusi il ponte sul Tiepido di strada Curtatona, Ponte Alto a Modena e Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera, sul fiume Secchia, così come il vecchio ponte di Navicello sul Panaro, gestito dalla Provincia. Sempre la Provincia ha inoltre stabilito la chiusura di ponte Motta tra Carpi e Cavezzo sul fiume Secchia.