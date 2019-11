La quinta edizione del “China Study tour 2020” sarà presentata nella sede universitaria di Unimore a Reggio

Al via la quinta edizione del “China Study tour 2020” un’esperienza di studio e formazione in Cina offerta agli studenti di Unimore e proposta dal Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore assieme all’ University of International Business and Economics – UIBE di Beijing.

Il China Study Tour è un’esperienza molto intensa di viaggio e formazione che include un corso presso la prestigiosa University of International Business and Economics di Pechino e numerose visite aziendali e culturali fra Beijing, Suzhou, Hangzhou e Shangai. L’edizione 2020 si terrà nel periodo 9 maggio – 6 giugno.

Il programma del “China Study Tour 2020” sarà presentato venerdì 22 novembre alle ore 14.00 presso l’Aula D2.4/D2.5 di Palazzo Dossetti (Viale Allegri, 9) a Reggio Emilia. Durante la presentazione saranno presenti gli studenti delle edizioni passate che racconteranno la loro esperienza formativa in Cina e come questa ha impattato sulla loro carriera lavorativa.

Il corso, il cui costo di iscrizione è di 1.500 euro e riconosce 6/9 Crediti Formativi Universitari a seconda dei corsi di studio, è rivolto a tutti gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale o ad una laurea triennale, in questo caso è preferibile essere iscritti al terzo anno. L’esperienza è particolarmente utile agli universitari immatricolati ai Dipartimenti di Economia, Studi Linguistici e Culturali ed Ingegneria ed è rivolta a tutti gli studenti di università italiane e straniere.

Per il bando di iscrizione e tutte le informazioni consultare il sito www.mem.unimore.it, dove si trova il dettaglio dei costi complessivi del programma e dei servizi inclusi nella quota di iscrizione. La scadenza per la presentazione di tutta la documentazione è martedì 10 gennaio alle ore 14.00. Gli interessati devono compilare il prima possibile il modulo di iscrizione online, che consente di ottenere il punteggio che verrà utilizzato per la formazione della graduatoria.

Per chiarimenti ed informazioni scrivere a studytour.mem@unimore.it, o rivolgervi in orario di ricevimento ad uno dei docenti responsabili dell’iniziativa: a Modena a: Cinzia Parolini cinzia.parolini@unimore.it ed Ulpiana Kocollari ulpiana.kocollari@unimore.it; a Reggio Emilia a: Fabrizio Montanari fabrizio.montanari@unimore.it.