Festa degli alberi a Mirandola il 21 e 30 novembre

“Un albero per il clima”, questo il tema della Festa degli Alberi a Mirandola, in programma il 21 e il 30 novembre prossimi e dedicata alla mobilitazione Change Climate. L’iniziativa, promossa da Legambiente, trova il sostegno e la partecipazione del Comune che per l’occasione ha messo in campo una serie di eventi, coinvolgendo le scuole e la comunità.

“Si tratta di un momento particolarmente significativo – spiegano l’Assessore alla Cultura ed Innovazione del Comune di Mirandola Marina Marchi e il vice sindaco Letizia Budri anche Assessore alla Qualità urbana e Sviluppo sostenibile – anche alla luce delle grandi questioni ambientali odierne. Piantando un albero, gesto simbolico che riassume di fatto il senso della festa, ci si fa promotori di azioni concrete per la salvaguardia del territorio. Anche per questa ragione abbiamo coinvolto le scuole”.