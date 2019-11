UniCredit Official partner dell’Alleanza Slow Food dei Cuochi

UniCredit sostiene l’assemblea dell’Alleanza nazionale dei cuochi che si è svolto a Bologna il 17 e 18 novembre presso Fico Eataly World: prosegue l’impegno del Gruppo per lo sviluppo dei territori e il supporto delle economie locali.

“Con Slow Food Italia – sottolinea Massimo Macchitella, Responsabile Small Business & Financing Products UniCredit – abbiamo sostenuto nel tempo progetti volti alla tutela della biodiversità, alla promozione delle realtà locali e dei loro prodotti. Ciò perché siamo un Gruppo bancario paneuropeo attento ai territori e fortemente impegnato a sostenerne la competitività. Le iniziative che ci vedono al fianco di Slowfood – prosegue Macchitella – consentono di promuovere il locale sviluppo economico e sociale anche attraverso la leva del marketing di territorio. Uno strumento funzionale ad accrescere l’attrattività delle nostre regioni anche fuori dai confini nazionali, promuovendo il concetto di rete con partner locali e leader di settore con visione e profilo internazionali”.

Il food e, più in generale, il settore agroalimentare costituiscono una delle principali leve di crescita dell’economia nazionale che UniCredit sostiene da tempo e per i quali, lo scorso ottobre ha lanciato ”Made 4 Italy”, nuovo programma operativo che include consulenza, networking e un plafond di 5miliardi di euro destinati a favorire un sistema integrato turismo-agricoltura, settori-chiave per la crescita del nostro territorio.

Attraverso un modello dedicato, con “Made4Italy” la Banca propone nello specifico una serie di azioni mirate a promuovere un’offerta congiunta tra strutture ricettive ed imprese agricole volta al potenziamento delle destinazioni turistiche, dei prodotti di eccellenza e del trend enogastronomico, con l’obiettivo di rafforzare anche altri asset fondamentali delle nostre regioni, come l’arte, la cultura, la sostenibilità, il patrimonio storico e paesaggistico.