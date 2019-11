Prosegue l’attività di assistenza alla popolazione nelle aree colpite dall’esondazione dell’Idice

Anche nella mattinata i Vigili del fuoco hanno provveduto a trasportare al sicuro persone che si sono trovate in zona allegata da una ulteriore moderata fuoriuscita dall’Idice dopo le piogge di stanotte.

Portati a termine diversi interventi di evacuazione di persone rimaste in casa nei giorni precedenti e di animali e beni da aziende agricole e allevamenti. Le immagini si riferiscono ad un intervento di questa mattina a Budrio in via Erbosa. Sul posto i sommozzatori e i soccorritori acquatici entrambi dei vigili del fuoco di Bologna.

Sempre a Budrio, in via Rondanina, intorno alle 13:00 i vigili del fuoco del nucleo del soccorso acquatico hanno evacuato due persone con due cagnolini.

Attualmente la situazione risulta stabile e si svolgono interventi di recupero beni e assistenza agli allevamenti animali. Complessivamente sono impegnate 4 squadre per una ventina di interventi.