Maltempo nel modenese: chiuse la provinciale 24 a Lama e la provinciale 486 a Riccovolto. Riaperto ponte Motta tra Carpi e Cavezzo

E’ stata chiusa la strada provinciale 24 a Lama di Monchio per il cedimento del fondo stradale dovuto al maltempo di queste ore. Sempre in montagna sono state istituite due riduzioni di carreggiata con transito a senso unico alternato rispettivamente sulla provinciale 31 nei pressi di Olina e sulla provinciale 26 a Castagneto, dove a causa delle intense precipitazioni di questi giorni, il rilevato stradale realizzato come nuovo by-pass della frana delle Due Querce, si è assestato con la conseguente comparsa di una fessura longitudinale nella pavimentazione stradale.

I tecnici della Provincia stanno valutando l’evoluzione dei cedimenti e le possibili soluzioni da mettere in atto.

Nella giornata di ieri si erano verificati problemi sulla provinciale 23 a Gombola e sulla provinciale 27 a Montese, sulle quali attualmente si transita con senso unico alternato.

E’ stata chiusa anche la strada provinciale 486 di Montefiorino tra Cargedolo e Riccovolto, in comune di Frassinoro, dove si sono strappate le reti di contenimento di un versante roccioso che incombe sulla provinciale.

Non essendoci le condizioni per proteggere il transito veicolare, la strada viene chiusa in via precauzionale.

Per quanto riguarda la situazione dei ponti, resta chiuso il ponte di Navicello vecchio sul fiume Panaro sulla provinciale 255 tra Modena e Nonantola, riaperto invece ponte Motta sulla provinciale 468 tra Carpi e Cavezzo.