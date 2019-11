La Festa dell’Albero invade Reggio Emilia

Si avvicina il 21 novembre e con esso l’edizione 2019 della Festa dell’Albero di Legambiente. Come ogni anno celebriamo gli alberi e il loro indispensabile contributo alla vita. Assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno, proteggono la biodiversità, hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico.

Quest’anno in occasione della Festa dell’Albero è stata lanciata l’iniziativa Un albero per il clima: è l’azione che invitiamo a fare alle classi che aderiscono all nostra storica campagna, andando anche a contribuire all’ambizioso ma realistico obiettivo posto dalla Comunità Laudato Si di piantare 60 milioni di nuovi alberi nel nostro Paese.

Diverse scuole hanno deciso di piantumare e prendersi cura di nuovi alberi nel loro giardino. I bambini della scuola materna Ghiardello, la scuola materna Linus e la scuola materna Don Milani tutte di reggio. Le iniziative, maltempo permettendo, si svolgeranno da mercoledi 20 novembre a martedi della prossima settimana, piantano alberi nei parchi delle scuole.

Alla scuola elementare Carducci di Reggio si festeggia venerdì 22, non solo piantumando nuovi arbusti e seminando nei vasi, ma anche ripulendo tutte le aree verdi della scuola.

Sabato pomeriggio 23 novembre alla Biblioteca comunale di Campegine, i volontari di Legambiente leggeranno dei racconti a tema. A seguire il laboratorio “Alberiamoci”. Prenotazioni allo 0522/677906