Il Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Emilia incontra gli studenti

Questa mattina, nel solco tracciato negli scorsi anni dell’attività di comunicazione rivolta ai più giovani, presso l’istituto IPSSS Galvani Iodi di Reggio Emilia il Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Francesco Panetta (dirigente della locale Divisione Anticrimine) ha incontrato gli studenti delle prime classi dell’Istituto.

Durante il suo intervento il dottor Panetta ha toccato tutti gli argomenti utili ad illustrare i temi della legalità, di interesse per un pubblico di studenti di così giovane età. I ragazzi hanno mostrato molta attenzione riguardo le tematiche esposte dal Dirigente. I temi sono stati illustrati con chiarezza e delicatezza come l’uso consapevole dei Social ed il contrasto alla Pedo-Pornografia on Line.

L’attività divulgativa e formativa da sempre punto di forza della Polizia di Stato, soprattutto in contesti quali le Scuole e centri di aggregazione giovanile, continuerà in futuro con incontri in altri istituti scolastici della città e della provincia.

(nella foto il dottor Francesco Panetta con gli studenti ed i docenti dell’Istituto IPSSS Galvani – Iodi)