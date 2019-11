Game Over: a Soliera un incontro utile per sconfiggere la ludopatia

Nuovo appuntamento a Soliera per il ciclo di incontri “Pane e Internet”, nell’ambito dell’Agenda Digitale promossa dalla Regione Emilia Romagna. Giovedì 21 novembre, alle 18.30, ad Habitat, in via Berlinguer 201, si parlerà di ludopatia, dipendenza dal gioco d’azzardo on line e di come poter arginare questo fenomeno. Il titolo dell’incontro è piuttosto esplicativo: Game Over.

Perché video giocare ci piace tanto? Cosa s’intende per ludopatia? Quali segnali possiamo cogliere nel modo di giocare dei nostri figli? Nel corso dell’incontro verranno analizzati i principali stereotipi legati ai giochi, si approfondiranno i fattori di rischio relativi allo sviluppo della ludopatia e si condivideranno elementi utili ai genitori per gestire al meglio questo fenomeno.

Ingresso libero. Info: 059.568585, biblioteca@fondazionecampori.it