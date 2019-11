Truffe agli anziani: l’‘Action day’ Lapam e forze dell’ordine sbarca nelle parrocchie di Modena

L‘Action Day’, l’impegno di Lapam Confartigianato contro le truffe agli anziani in collaborazione con le forse dell’ordine, arriva nelle parrocchie di Modena. Il 19 novembre alle 16 presso Gesù Redentore, in via Leonardo da Vinci, e venerdì 22 novembre alle 15.30 presso la Sacra Famiglia di Strada Vaciglio. L’iniziativa si chiama ‘Più Sicuri Insieme’, una campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa da Lapam e Anap Confartigianato e dal Ministero dell’Interno, con la collaborazione di Carabineri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Un’alleanza per la legalità nata quattro anni fa per contrastare uno dei reati più spregevoli della nostra società: le truffe agli anziani.

La campagna di sensibilizzazione, che Lapam sta portando nei comuni della provincia, ha come obiettivo quello di far sì che le persone anziane abbiamo strumenti per poter prevenire le truffe. Le parrocchie modenesi sono state sollecitate anche tramite la curia per aderire a questa importante campagna di sensibilizzazione.