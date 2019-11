Seminario su etichettatura alimentare domani a Bologna

Unioncamere Emilia-Romagna, in collaborazione con il Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, organizza martedì 19 novembre (dalle 9 alle 13) nella sede del CTC Azienda speciale della Camera di commercio di Bologna, via Alfieri Maserati 16, un incontro rivolto alle aziende che operano nel settore alimentare per approfondire le procedure relative all’esportazione dei prodotti alimentari.

Il seminario si propone di offrire un quadro generale sui passi da compiere per esportare in campo agroalimentare, con approfondimenti su alcuni Paesi di maggiore interesse, in particolare USA e Cina. Verranno trattate le tematiche legate all’etichettatura e sarà sviluppato un focus sugli adempimenti doganali necessari all’esportazione.

A conclusione del seminario verranno organizzati incontri gratuiti personalizzati per le imprese dell’Emilia-Romagna per ricevere assistenza su quesiti specifici.

Sarà possibile richiedere l’incontro in fase di registrazione. La partecipazione è gratuita previa iscrizione online.

L’iniziativa si inserisce nelle attività dello Sportello di primo orientamento sull’etichettatura e la sicurezza alimentare attivato da Unioncamere Emilia-Romagna e le Camere di commercio della regione, in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino, per supportare le imprese nella corretta applicazione della normativa e nell’affacciarsi a nuovi mercati.

Le nuove norme in materia di sicurezza ed etichettatura dei prodotti alimentari, emanate a livello europeo e nazionale, hanno infatti creato un quadro giuridico nuovo che comporta alcuni adeguamenti da parte delle imprese.

La rete degli Sportelli Etichettatura e Sicurezza Alimentare offre alle imprese un servizio di primo orientamento in materia di etichettatura e sicurezza dei prodotti alimentari destinati al commercio nazionale e comunitario e in materia di vendita in UE ed esportazione extra UE.

Il servizio si rivolge alle imprese che operano in tutta la filiera del settore agroalimentare (produzione, trasformazione e commercializzazione) per rispondere a quesiti in materia di: sicurezza alimentare, etichettatura (studio dei contenuti inseriti in etichetta e nutrizionale), etichettatura ambientale (chiarimenti sulle informazioni da inserire sull’imballaggio), vendita in UE ed esportazione extra UE dei prodotti alimentari. Le nuove norme in materia di sicurezza ed etichettatura dei prodotti alimentari, emanate a livello europeo e nazionale, hanno creato un quadro giuridico che comporta alcuni adeguamenti da parte delle imprese.

Per maggiori informazioni: Unioncamere Emilia-Romagna, Enterprise Europe network, Simpler Consortium, mail all’indirizzo: simpler@rer.camcom.it o telefonare al n. 951.6377045