Progettinfanzia: il nido d’infanzia Zanti di Brescello vince il primo premio per la migliore documentazione educativa

Sabato 16 novembre, nell’ambito del convegno “Outdoor Education. L’educazione si-cura all’aperto” svoltosi al Teatro Testoni Ragazzi di Bologna, il nido d’infanzia comunale Carmen Zanti di Brescello è stato premiato per la pubblicazione documentativa “Immersioni in natura: la golena”.

Ha ritirato il primo premio del concorso nazionale per le migliori documentazioni educative dedicate all’educazione all’aperto indetto da Comune di Bologna, in collaborazione con l’Università di Bologna, Fondazione Villa Ghigi e Rivista “Infanzia”, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e della Regione Emilia-Romagna, Alessandra Ferrari, pedagogista del nido e della scuola dell’infanzia di Brescello.

Il convegno, giunto alla sua settima edizione, si proponeva di dare voce e visibilità alla documentazione di percorsi, progetti ed esperienze di didattica in natura, ed è stato associato al concorso nel quale il nido di Brescello è risultato vincitore. Oltre al riconoscimento durante il convegno, in nido ha ricevuto un premio di 500 euro che saranno utilizzati per le attività educative di bambine e bambini.

La motivazione della consegna del premio è stata: “La golena è un’area dove terra e acqua dialogano, a volte di scontrano. È qui che si sviluppa il percorso educativo del nido d’infanzia di Brescello, pubblicata in un albo che ne ripercorre le fasi. Immagini e testi accompagnano, in maniera chiara ed efficace le esperienze dei bambini e le osservazioni degli adulti. Un esempio di pubblicazione che dimostra una cura e una qualità trasferibili nel condurre l’esperienza e nel documentarla”.

Ancora una volta il territorio della Bassa Reggiana viene riconosciuto per la qualità dell’approccio educativo e in particolare per il valore della profonda connessione con l’ambiente e con la natura che sostiene da diversi anni.