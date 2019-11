Polinago, eletto il Comitato di Amministrazione dei Beni Frazionari. Il nuovo esecutivo in carica per quattro anni

Lo scorso fine settimana, presso il Municipio di Polinago, alla presenza del sindaco Gian Domenico Tomei, sono stati proclamati i nuovi eletti del Comitato di Amministrazione dei Beni Frazionari di Uso Civico di S. Martino Vallata: Rossi Ermenegildo, Carponi Fabrizio, Zaccaria Manuela, Lasta Luca, Capitani Maurizia.

In quella sede sono stati anche nominati, con voto unanime, presidente del Comitato Fabrizio Carponi e Vicepresidente Ermenegildo Rossi.

Il Comitato rimarrà in carica per quattro anni e dovrà gestire al meglio gli oltre 40 ettari di terreni degli Usi Civici, costituiti da castagneti, boschi e prati, mantenendo lo spirito mutuale e comunitario dei beni.

Gli Usi Civici di S. Martino sono di origine medievale e secondo la tradizione sono un lascito della Marchesa Matilde di Canossa, il documento più antico conservato risale al 1600.

(nella foto, da sinistra Rossi, Zaccaria, Capitani, Tomei, Carponi, Lasta)