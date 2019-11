Operatori del soccorso acquatico dei Vigili del fuoco portano in salvo gli animali nella zona tra Motta e Vedrana

Nel pomeriggio, nella zona tra Motta e Vedrana i sommozzatori e gli operatori del soccorso acquatico dei Vigili del fuoco sono stati impegnati per mettere in sicurezza gli animali presenti: ci sono alcuni allevamenti, maneggi e animali domestici. I pompieri hanno portato in salvo 10 cavalli e tre asini e recuperato numerose arnie, preziose per gli apicoltori del territorio. Inoltre a Vedrana i vigili del fuoco dopo aver messo in sicurezza 11 gattini stanno provvedendo a portare provviste per sfamarli.