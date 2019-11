Martedì, presso la sala civica di San Michele, cardiologi e tecnici illustrano le funzioni del pace-maker

Per martedì 19 novembre, l’associazione Amici di San Michele ha organizzato un incontro nel corso del quale verrà illustrato come è fatto un pace-maker (stimolatore cardiaco), la sua funzione, le indicazioni per l’impianto e i controllo dopo l’impianto stesso. Saranno presenti due cardiologi, il dr. Francesco Melandri e il dr. Armando Caputi; due tecnici di sala, Alessandro Guerra e Sara Merighi ed una infermiera di sala, Maria Rosaria Gualandri. A fine incontro è previsto un piccolo rinfresco.

Appuntamento 19 novembre 2019 – h. 20,45 – presso la Sala Civica di San Michele – Ingresso libero