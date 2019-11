Maltempo, continua incessante il lavoro dei vigili del fuoco nel modenese

Ancora prosciugamenti in corso da parte dei Vigili del fuoco nella zona via Barchetta, area Albareto, via Cavo Argine con acqua che ha raggiunto le abitazioni. Squadre sul posto da questa mattina per assistere i residenti. Per ora il cedimento dell’argine del Canale Diversivo di Burana a Finale Emilia ha coinvolto solo aree agricole. Ancora prosciugamenti in corso da parte dei Vigili del fuoco nella zona via Barchetta, area Albareto, via Cavo Argine con acqua che ha raggiunto le abitazioni. Squadre sul posto da questa mattina per assistere i residenti. Per ora il cedimento dell’argine del Canale Diversivo di Burana a Finale Emilia ha coinvolto solo aree agricole.

Per quanto riguarda lo smottamento del terrapieno con cedimento del muro di contenimento a Verica di Pavullo, dove sono state evacuate in tutto una decina di famiglie, nel tardo pomeriggio i Vigili del fuoco stavano ancora lavorando su di una fuoriuscita di gpl da serbatorio, non raggiungibile in sicurezza. In attesa dello svuotamento naturale, la situazione viene costantemente monitorata.

Considerate le previsioni gravose, proseguirà il turno rinforzato del personale in servizio.