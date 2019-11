Confesercenti: sostegno organizzativo ed economico a cittadini e attività commerciali che hanno subito ingenti danni per il maltempo

“Speriamo prima di tutto che il peggio sia passato. Ora si faccia il più rapidamente possibile qualcosa per sostenere cittadini e attività commerciali affinché la situazione torni il più rapidamente possibile alla normalità. Siamo certi che tutti siano già al lavoro per eliminare acqua e fango e rendere nuovamente agibili gli ambienti danneggiati. Ma la straordinarietà di quanto accaduto richiede qualcosa in più. Per questo auspichiamo che sia a livello regionale che locale siano assunti provvedimenti utili per sostenere cittadini e attività commerciali” sottolinea Daniele Cavazza, responsabile area Modena di Confesercenti.

“Allargando l’orizzonte, visto quanto sta accadendo in molte altre parti d’Italia, viene da chiedersi se quanto si sta verificando non sia il frutto della scelta da parte della politica di operare quasi esclusivamente su fatti legati all’emergenza, dimenticando che alcuni traguardi si raggiungono solo se si investe su progetti di medio lungo periodo. A Modena molte cose sono state fatte e si stanno facendo, penso ad esempio agli interventi che interessano la sicurezza degli argini di Secchia e Panaro, ma evidentemente ci sono cose da completare, fermo restando l’aumentare di fenomeni meteo sempre più imprevedibili” conclude Daniele Cavazza.

Nel contempo, l’Associazione ha messo a disposizione i propri uffici presenti sul territorio, per attivare ogni forma di collaborazione e supporto.