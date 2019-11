Bologna ospita per la prima volta gli Stati Generali del Verde pubblico con un focus sui cambiamenti climatici

Gli Stati Generali del Verde pubblico ospitati per la prima volta a Bologna. L’iniziativa, promossa del Comitato ministeriale per lo sviluppo del verde pubblico e giunta alla quinta edizione, si svolgerà anche nel capoluogo emiliano, affiancando quindi gli appuntamenti delle altre città coinvolte: Torino, Milano, Venezia, Roma, Napoli e Lecce. L’appuntamento è in Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio mercoledì 20 novembre dalle 14.30 alle 18.30 ed è inserito nel programma della Festa degli Alberi, la rassegna organizzata dalla Fondazione Villa Ghigi con un centinaio di eventi previsti fino al 2 dicembre a Bologna e in otto comuni della Città metropolitana.

Il convegno degli Stati Generali del Verde vede al centro “La gestione delle alberature pubbliche ai tempi dei cambiamenti climatici”: sarà l’occasione per affrontare un tema di particolare attualità su cui tutte le amministrazioni sono chiamate a confrontarsi.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla manutenzione del patrimonio e del verde pubblico, Alberto Aitini, sono previsti gli interventi sugli aspetti tecnici per cercare di comprendere cosa sono i cambiamenti climatici e quali le linee guida e i monitoraggi per cercare di gestire al meglio la cosiddetta “foresta urbana. Verranno anche affrontati gli aspetti giuridici e legali con particolare riferimento ai profili di responsabilità.