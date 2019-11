Arrestato pusher nigeriano operante in stazione a Reggio: sequestrato un chilo di marijuana

La Squadra Mobile, nel corso di servizi di repressione del traffico di droga tipo cocaina ed eroina in zona stazione, nella giornata di oggi ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un giovane cittadino nigeriano sorpreso con oltre un 1 chilo di marijuana (1 chilo e due etti, lordi). Il giovane arrestato, C.E. nigeriano, classe 1992, è stato bloccato in stazione centrale mentre scendeva dal treno regionale proveniente da Bologna con uno zainetto contenente lo stupefacente. Il giovane verrà processato in direttissima.

L’arresto di C.E. il ventinovesimo operato dalla sola Squadra Mobile a carico di giovanissimi pusher di nazionalità nigeriana nell’anno 2019, tra di loro anche tre donne corriere. Agli arrestati, tutti gravitanti in area stazione storica o stazione AV, complessivamente, sono stati sequestrati 14 chili e mezzo di stupefacente, per lo più marijuana, e ottomila novecento euro.

L’età media degli arrestati è bassissima, generalmente al di sotto dei trent’anni, e la provenienza, di regola, dall’area del cosiddetto Delta State. Alcuni degli arrestati erano domiciliati in Reggio Emilia altri in altre città del nord Italia. Per tutti coloro che avevano un titolo di soggiorno valido sono state avviate le procedure finalizzate alla revoca.

L’attività di contrasto pare confermare il tentativo di radicamento, graduale, della criminalità di matrice nigeriana nell’area di Reggio Emilia ed il tentativo di inserirsi nello spaccio di marijuana, cocaina ed eroina.