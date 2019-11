Anche a Reggio Emilia presentati il Calendario Storico e l’Agenda 2020 dell’Arma dei Carabinieri

Nella mattinata odierna, presso la sede dell’Arma in Corso Cairoli a Reggio Emilia, il comandante Provinciale Colonnello Cristiano Desideri ha tenuto il tradizionale incontro con la stampa per la presentazione, del Calendario Storico 2020 dell’Arma dei Carabinieri, divenuto ormai un oggetto di culto e che ha raggiunto una tiratura di oltre 1.500.000 copie. Un prodotto editoriale apprezzato, ambito e presente nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. Nato nel 1928, dopo l’interruzione post-bellica dal 1945 al 1949 il Calendario tornò a vivere nel 1950 e da allora tanti temi sono stati trattati, vicini all’Arma ma anche ai cittadini.

Quello del 2020 è un calendario “narrativo” da leggere. Racconta del quotidiano eroismo dei carabinieri attraverso le tavole ideate e realizzate dall’artista Mimmo Paladino, tra i massimi autori contemporanei, accompagnate da toccanti testi scritti da Margaret Mazzantini, scrittrice di fama mondiale, vincitrice di numerosi premi tra cui lo Strega e il Campiello.

Per la prima volta le pagine del calendario storico ospitano l’attività eroica condotta in provincia di Reggio Emilia dai carabinieri di Sant’Ilario d’Enza il cui intervento, a maggio di quest’anno, ha consentito di salvare la vita di una donna che ha cercato di suicidarsi lanciandosi dal balcone della sua abitazione. Le eroiche gesta dei carabinieri reggiani sono raccontante in maniera toccante dalla scrittrice Margaret Mazzantini che ha trasformato la vicenda in una toccante narrazione.

Le pagine del Calendario ripercorrono quindi scene di quotidiana straordinarietà che vogliono raccontare la solidarietà e l’attenzione verso il prossimo con cui ogni militare dell’Arma tutti i giorni, in Italia ed all’estero, svolge il proprio servizio. Storie di ordinario eroismo, cifra distintiva del Carabiniere, che fanno comprendere a pieno lo spirito di servizio con cui uomini e donne in uniforme affrontano silenziosamente quello che molti di loro stessi definiscono la loro missione, ovvero la tutela delle fasce più deboli e vulnerabili della società. Atti di ordinario valore che affondano le radici nella storia dell’Istituzione.

Questo il senso della copertina dall’intenso fondo color oro, che oltre a richiamare la tradizione estetica del passato – riprende l’oro utilizzato nei mosaici di Ravenna e dai maestri senesi – simbolicamente celebra il metallo della prima Medaglia d’Oro al valor Militare, concessa 100 anni addietro, il 5 giugno 1920, alla bandiera dell’Arma dei Carabinieri per la partecipazione al primo conflitto mondiale con la seguente motivazione “Rinnovellò le sue più fiere tradizioni con innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere e di fulgido eroismo, dando validissimo contributo alla radiosa vittoria delle armi d’Italia”.

Quindi le storie eroiche condotte dai carabinieri di tutta Italia che accompagnano i 12 mesi dell’anno tra cui l’eroico salvataggio dei carabinieri reggiani raccontato, come accennato, nel mese di agosto. I fatti narrati risalgono alla mattina del 10 maggio 2019 quando poco dopo le 11.30, i carabinieri di Sant’Ilario d’Enza hanno sentito i lamenti e il pianto di una persona che provenivano dall’alto. Alzato lo sguardo hanno visto una donna che, in lacrime, aveva scavalcato la balaustra del balcone tenendosi con le mani alla ringhiera.

Comprese immediatamente le intenzioni della donna, i carabinieri grazie al fatto che la porta del condominio era aperta, si sono subito precipitati all’interno raggiungendo il quarto piano dove si trova l’appartamento. Con una spallata sono riusciti ad aprire la porta, chiusa dall’interno. Individuata la camera con il balcone sono entrati senza perdere tempo, facendo attenzione a non fare troppo rumore, per non fare scoprire la loro presenza alla donna. Si sono avvicinati fino a riuscire ad afferrarla. La donna, una 50enne, ha cercato di divincolarsi ma i militari sono riusciti ugualmente a portarla di peso all’interno del balcone cercando poi di tranquillizzarla, sino all’arrivo dei sanitari alle cui cure è stata affidata.

Queste le eroiche storie raccontate nei vari mesi mentre, rimanendo legati alla tradizione, nella pagina centrale è raffiguralo il Carosello, rappresentazione storica della carica di Pastrengo del 1848, epica battaglia in cui un drappello di Carabinieri a Cavallo, per difendere e salvare i Re Carlo Alberto si diresse senza indugio contro il nemico, maggiormente armato e numeroso, sconfiggendolo.

A seguire è stata poi presentata l’Agenda dell’Arma dei Carabinieri 2020 incentrata sul tema “Il centenario della Scuola Marescialli e della nascita di Salvo d’Acquisto” con numerosi inseriti guida il lettore attraverso le varie tappe della storia dell’importante istituto di formazione fino all’odierna Scuola Marescialli e Brigadieri. Raccontandone l’evoluzione e le varie sedi utilizzate a partire dal lontano 800. La seconda parte e dedicata alla vita di un nostro Eroe che alla Scuola Marescialli si è formato, il V.Brig. M.O.V.M. “alla memoria” Salvo d’Acquisto. I testi di questo piccolo “diario” sono stai curati dallo storico dell’arte Prof. Riccardo Spinelli, dal Col. Alessandro Della Nebbia e dalla giornalista, scrittrice e biografa di Salvo d’acquisto, Rita Pomponio.