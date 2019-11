Alla Delfini di Modena quattro attori ERT leggono “La lingua salvata”

Penultimo appuntamento, alla biblioteca Delfini di corso Canalgrande 103 a Modena, con la lettura pubblica del romanzo di Elias Canetti “La lingua salvata”, interpretata dagli attori di Emilia Romagna Teatro Fondazione.

Giovedì 21 novembre, come sempre alle 18 a partecipazione libera e gratuita per tutti, si rinnova l’appuntamento in Sala conferenze con una nuova puntata del romanzo autobiografico dello scrittore premio Nobel per la Letteratura 1981.

A leggere il capitolo “Zurigo parte II. Storia e malinconia”, saranno gli attori Ert Giulio Germano Cervi, Federico Cornoni, Michele Lisi (foto) e Martina Tinnirello.

Canetti trascorre l’ultimo periodo a Zurigo e racconta di quegli anni come del “solo periodo perfettamente felice” della sua esistenza, del “paradiso” della sua adolescenza. In apertura di capitolo lo scrittore racconta del suo amore per i laghi svizzeri, vicino ai quali amava passeggiare evocando le poesie di Meyer e pensando con malinconia al padre, scomparso quando era ancora bambino.

Giovedì 5 dicembre l’ultima lettura pubblica, “Zurigo parte II. La cacciata del paradiso”, vedrà la partecipazione di Donatella Allegro, Michele Dell’Utri, Simone Francia, Diana Manea, Franca Penone e Jacopo Trebbi. L’ultima puntata del romanzo letto ad alta voce chiuderà un percorso durato un anno intero, da gennaio a dicembre 2019, che ha visto svolgersi 18 incontri insieme agli attori di Ert.

La lettura de “La lingua salvata” è un progetto di Ert Emilia Romagna Teatro Fondazione e Biblioteca Delfini in collaborazione con Amici dei Teatri modenesi e Acit Modena. La drammaturgia è curata dagli allievi del corso di perfezionamento “Dramaturg”. internazionale della Scuola di Teatro Iolanda Gazzero.

Informazioni al tel. 059 2032940 o sul web (www.comune.modena.it/biblioteche o www.emiliaromagnateatro.com).