Tennis, Campionati Nazionali a squadre: A1 maschile dello Sporting ancora fra le migliori otto d’Italia

Chiusura col botto della fase a gironi per l’A1 maschile dello Sporting. L’imperativo per i ragazzi era vincere, e così è stato, blindando di fatto la seconda posizione in classifica e rientrando fra le migliori otto squadre nazionali.

Lo Sporting al maschile, infatti, ha inflitto una sonora sconfitta (5 a 1) a un incolpevole TC Crema, che sull’ostico bolltex non è riuscito a mettere insieme le idee per poter contrastare lo strapotere dei sassolesi, che su questa superficie sono praticamente imbattibili. Ora i maschietti possono dormire sonni tranquilli sapendo che anche per il 2020 saranno ancora fra le sedici migliori formazioni d’Italia.

Risultati degli incontri:

Singolari: Dalla Valle (SC Sassuolo) batte Sinicropi (Crema) 6/2 6/3; Vianello (SC Sassuolo) batte Bresciani (Crema) 6/4 6/4; Napolitano (SC Sassuolo) batte Ungur (Crema) 6/4 6/2; Vincent Ruggeri (Crema) batte Mazzoli (SC Sassuolo) 6/4 7/6.

Doppi: Napolitano/Dalla Valle (SC Sassuolo) battono Vincent Ruggeri/Bresciani (Crema) 6/4 6/4; Vianello/Mazzoli (SC Sassuolo) battono Ungur/Sinicropi (Crema) 7/6 6/4.

Per la cronaca lo Sporting in rosa della serie A2, in terra piemontese contro il Circolo Stampa Torino, con un colpo di coda ha ottenuto un meritatissimo pareggio per 2 a 2 schivando la retrocessione diretta e accedendo ai playout.