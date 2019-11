Situazione piuttosto critica nell’Appennino bolognese dopo le piogge incessanti delle ultime ore

Quattro abitazioni sono state evacuate a San Benedetto Val di Sambro, in località Bacucco, dove un ponte è franato. Il sindaco ha ordinato l’evacuazione perché il ponte è l’unica via di accesso alle case, una delle quali abitata tutto l’anno: i quattro residenti sono stati trasportati fuori per impedirne l’isolamento.

A Monzuno chiuso per precauzione da ieri il Ponte Cattani, mentre una frana interdice il passaggio dalla Fondovalle Savena e da Cà di Picchio alla zona Molino del Pero.

A Marzabotto chiuso il ponte da Sperticano a Marzabotto. Le autorità chiedono di limitare al massimo gli spostamenti. Al lavoro per intervenire sulle frane e liberare le strade.