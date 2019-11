Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 18 novembre

Nel corso della mattinata temporanea attenuazione della copertura nuvolosa sul settore centro-orientale della regione. In tarda mattina nuove precipitazioni interesseranno i rilievi appenninici di crinale del settore centro-occidentale per estendersi nel corso del pomeriggio all’intero settore centro-occidentale assumendo carattere di rovescio lungo i rilievi appenninici. Sul settore orientale non si esclude qualche debole fenomeno sparso di scarsa consistenza più probabile lungo i rilievi romagnoli e lungo l’asta del Po. Temperature: minime comprese tra 3-4 gradi della pianura occidentale e 6-10 della pianura orientale. Massime comprese tra 8 e 16 gradi.Venti: deboli moderati in prevalentemente dai quadranti meridionali. Dal pomeriggio graduale rotazione dei venti dai quadranti orientali, con rinforzi da sud-est sul mare e sul crinale appenninico centro-orientale in serata. Mare: da mosso a molto mosso al largo.

(Arpae)