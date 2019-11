Hogs – White Tigers: la rivincita di massa

Niente da fare per i Civiemme Hogs Reggio Emilia che davanti al pubblico di casa non sono riusciti a bissare il primo successo stagionale, e al ritorno contro i White Tigers, hanno perso 36-58.

Sul sintetico di casa gli Hogs iniziano subito faticando. Segnano un td nel primo quarto ma devono recuperare contro i parietà di Massa visto che all’intervallo i White Tigers sono avanti 20 a 14.

E’ nel ritorno in campo dopo l’intervallo che gli ospiti riescono ad accelerare, imponendosi con un parziale nel terzo quarto di 5 td contro solo uno dei reggiani. Punteggio alla fine del terzo quarto di 22 a 50.

Nell’ultimo quarto di gioco i ragazzi allenati da coach Modena tornano a concentrarsi e riescono a segnare un td in più degli avversari, ma il divario oramai è profondo e il fischio finale decreta il successo dei toscani 36-58.

Ora l’ultimo appuntamento per questo campionato è la trasferta di sabato prossimo contro i Dolphins Ancona, dove si giocheranno l’ultima occasione per aggiungere una W alla classifica finale.