Vigili del fuoco impegnati nel reggiano, causa il maltempo di questi giorni. A Bagno è stato richiesto l’intervento dei pompieri per l’allagamento uno di scantinato via Monviso. Lungo intervento di svuotamento di un garage in via Cà Matte a San Martino in Rio: Vigili del fuoco volontari impegnati tutta la mattina.