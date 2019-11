In Brasile vince Verstappen, Gasly secondo e Hamilton terzo. Quarto Sainz, poi le Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi (sesto). Settimo Ricciardo, poi Norris, Perez, Kvyat, in top 10. A seguire Magnussen, Hulkenberg, Russell, Grosjean, Albon, Kubica. Le Ferrari di Vettel e Leclerc si toccano e forano entrambe quando erano in quarta e quinta posizione. Ritiro inevitabile per le due SF90.