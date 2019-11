Esondazione Idice, diversi evacuati

Il torrente Idice ha rotto un argine ed è esondato nella zona di Budrio. Sono in corso le operazioni di evacuazione che riguardano circa 200 persone. Una coppia di coniugi è stata tratta in salvo tra i comuni di Budrio e Castenaso. Il Comune raccomanda ai cittadini di non andare sul posto e di usare “la massima prudenza negli spostamenti sulle strade segnalate come punti critici”. Si sta allestendo un centro di soccorso nel Palasport comunale.

Anche il fiume Savena ha tracimato a Malalbergo, nella pianura bolognese: in via Boschi, all’altezza della Torre di Uberseto. “I mezzi operativi stanno intervenendo per arginare la falla. Sono in azione uomini e mezzi della Protezione Civile, dei Carabinieri e della Polizia Locale”, informa il sindaco Monia Giovannini su Facebook.