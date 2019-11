Le modenesi del Pole sport ai campionati mondiali in Finlandia

Metti alcune tra le atlete di pole sport più promettenti degli ultimi anni. Metti un’accademia, la Pole Sport and Gymnastics Academy con sede a Modena, Sassuolo e Medolla che da tempo opera con professionalità e lungimiranza nel settore. Unisci queste due cose e compra un biglietto aereo per la Finlandia. Destinazione: campionati del mondo di pole sport.

È quello che hanno fatto Matilde Foschi, Beatrice Cogo, Fabrizia Roccati e la coppia formata da Francesca Cavazzoli e Giulia Pattarozzi, le protagoniste dei prossimi Posa Pole Sport World Championships 2019 che si terranno presso l’Elenia Arena di Hämeenlinna dal 29 novembre al primo dicembre. A queste si aggiunge Bianca Breschi, campionessa del mondo in carica impegnata a difendere il titolo.

Sarà proprio l’accademia modenese fondata da Elisa Gozzi, che da sempre si adopera per la diffusione e crescita della disciplina, ad accompagnare le atlete in questo viaggio iniziato in realtà molto tempo fa, con la lunga fase di preparazione pre-gara.

Ancora una volta Modena si farà ambasciatrice nel mondo per promuovere, in questo caso, l’eccellenza sportiva ai massimi livelli.