“Urban Promo Progetti per il Paese”, il Comune di Carpi premiato a Torino

Il Comune di Carpi è stato premiato ieri a Torino per il progetto “SOS4Life”, in cui era partner con Forlì e San Lazzaro di Savena, nell’ambito del Premio nazionale Urbanistica 2019, in occasione di “Urban Promo Progetti per il Paese”.

Alla cerimonia di consegna, che si è tenuta nella nuova sede della Lavazza, ha partecipato per l’Amministrazione comunale l’assessore all’Urbanistica Riccardo Righi.

Il progetto – portato avanti con la collaborazione di Regione Emilia-Romagna, Cnr, Legambiente e Ance – è stato scelto nella categoria “Innovazioni tecnologiche per la gestione urbana”, perché ha portato «un contributo alla salvaguardia del suolo e le sperimentazioni di rigenerazione urbana».