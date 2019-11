Un riconoscimento a ‘Muovispilla’ nell’ambito degli Oscar della Salute 2019

Un importante riconoscimento per il progetto “Muovispilla”: il progetto è stato infatti premiato nell’ambito degli Oscar della Salute 2019 con la menzione speciale “Trasferibilità”. La cerimonia è avvenuta in occasione del 17° Meeting Italiano Città Sane – OMS dal titolo “Invecchiamento attivo: una sfida da cogliere. Le strategie possibili per nuovi modelli di welfare” che si è svolto ieri ed oggi a Milano. Ha ritirato il premio il Sindaco Umberto Costantini.

Gli Oscar della salute della Rete Città Sane premiano i migliori progetti sui temi della promozione della salute, con particolare attenzione per l’originalità/innovazione, la rilevanza delle attività, il coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, la trasferibilità.

La Giuria ha valuto premiare sia la replicabilità e trasferibilità di MUOVISPILLA, sia la dinamicità e il potenziale di espansione del progetto, che potrebbe facilmente applicarsi in un altro contesto e/o estendersi ad un’area cittadina più ampia. Inoltre, a fronte di un investimento contenuto e di un bassissimo impatto ambientale, le attività contribuiscono positivamente al benessere e alla salute dei numerosi cittadini coinvolti.