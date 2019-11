‘Storie e rime disegnate’ torna domenica al Teatro De André di Casalgrande

Tornano al De André i Luna e Gnac, una compagnia che il teatro di Casalgrande ospita da anni con piacere, perché in grado di far emozionare anche i più piccoli con brio, intelligenza ed ironia. L’appuntamento è per domenica 17 novembre alle 16.00.

STORIE E RIME DISEGNATE con Michele Eynard, Federica Molteni e Pierangelo Frugnoli;

disegni Michele Eynard; musiche originali Pablo Leoni e Pierangelo Frugnoli; produzione Luna e GNAC Teatro.

E’ uno spettacolo che combina teatro, musica e disegno, rivolto ad un pubblico di piccolissimi spettatori, che possono avvicinarsi per la prima volta all’ascolto di musica dal vivo scritta e composta espressamente per loro e per la loro sensibilità.

Un’attrice, un disegnatore e un musicista creano un piccolo evento spettacolare prendendo spunto dai libri illustrati per l’infanzia, i cosiddetti Silent Book, libri senza parole da leggere solo con gli occhi e con la fantasia. Le immagini si alternano ad un intreccio di canzoni e musica suonata con strumenti strani, scenografici, spesso campionati in diretta.

Storie semplici e divertenti nascono magicamente davanti gli occhi degli spettatori, affascinati e incuriositi dal tratto della matita che crea le immagini. Alle storie si alternano brevi canzoni ispirate dagli animali che appaiono sulla lavagna luminosa.

Un mondo disegnato da esplorare con la fantasia, lasciandosi guidare dal ritmo delle parole e della musica.

Tante storie di animali di ogni forma e dimensione raccontate ai bambini col disegno e la canzone.

Ingresso unico a 6€

Info e prenotazioni: 0522/1880040 – 3342555352 – http://www.teatrodeandre.it/storie-e-rime-disegnate/