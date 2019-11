Reggio Emilia: inseguiti dai carabinieri si schiantano con auto rubata carica di refurtriva

Questa notte una banda di malviventi ha preso di mira un bar – tabacchi del capoluogo. Intercettata in fuga dai carabinieri di Rubiera nella frazione di Bagno, la banda ha dato vita ad un concitato inseguimento, conclusosi poco dopo sulla stessa via Emilia dove i malviventi si sono schiantati contro un albero.

E’ successo questa notte poco dopo le 4.30 quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Rubiera, durante un servizio di controllo del territorio ha intercettato una Volkswagen Golf grigia oggetto di furto, che alla vista dei militari accelerava dandosi alla fuga. Dopo un breve inseguimento l’auto – con a bordo tre malviventi – ha terminato la corsa impattando contro un albero. Gli occupanti, rimasti illesi, sono scesi dall’auto dandosi alla fuga a piedi per i campi, riuscendo a dileguarsi.

All’interno dell’autovettura, risultata rubata in provincia di Ancona, i carabinieri hanno rinvenuto numerosi pacchetti di sigarette. I successivi accertamenti condotti dai militari hanno consentito di accertare che le sigarette erano state asportate dal bar-tabacchi Elvis ubicato in via Colletta di Reggio Emilia.

Sui fatti sono corso delle indagini dei carabinieri di Rubiera che potranno trovare risposte in ordine all’identificazione dei malviventi anche dalle indagini scientifiche: sull’autovettura rubata, infatti, i militari hanno proceduto all’esaltazione delle impronte digitali che verranno inviate al Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Parma per le indagini di comparazione con i soggetti pregiudicati censiti in Banca Dati.