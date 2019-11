Prossime chiusure notturne in A1, A13, A14

Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa la stazione di Modena sud, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 novembre;

-in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Milano, dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 novembre.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Modena nord o di Valsamoggia.

***

Sulla A13 Bologna-Padova e sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A13 Bologna-Padova:

-dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 novembre, per chi proviene da Padova, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consigliano i seguenti percorsi:

verso Milano, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna e proseguire sul Ramo Verde, con ingresso alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto;

verso Firenze, uscire a Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare a Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A13 Bologna-Padova:

-dalle 22:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 novembre, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli e da Ancona, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Milano, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13, alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio;

per chi proviene da Firenze, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13, alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio;

per chi proviene da Ancona (A14), uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13, alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio.

Inoltre, sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiusa l’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio, per chi proviene da Ancona, da Firenze o da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.

Sulla A13 Bologna-Padova:

-dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 novembre, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Milano, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13, alla stazione autostra ale di Bologna Arcoveggio;

per chi proviene da Firenze, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13, alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio.

Nello stesso orario, sarà inoltre chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Bologna Fiera, sulla A14 o Bologna Interporto, sulla A13 Bologna-Padova;

-nelle due notti consecutive di giovedì 21 e venerdì 22 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano – A1 Milano-Napoli, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A14, alla stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale;

verso Firenze – A1 Milano-Napoli, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sul Raccordo di Casalecchio, alla stazione autostradale di Bologna Casalecchio;

verso Ancona – A14 Bologna-Taranto, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A14, alla stazione autostradale di Bologna San Lazzaro.

Nello stesso orario, sarà inoltre chiusa l’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, in direzione della A14 Bologna-Taranto.

In alternativa all’entrata alla stazione di Bologna Arcoveggio, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.

Sulla A13 Bologna-Padova, nelle cinque notti consecutive di domenica 17, lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rovigo sud Villamarzana e Occhiobello, verso Bologna, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 adriatica e la SP Santa Maria Maddalena con rientro sulla A13, alla stazione autostradale di Occhiobello, per proseguire verso Bologna.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di manutenzione, sarà chiusa la stazione di Faenza, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 novembre;

-nelle tre notti consecutive di mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 novembre, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Imola o di Forlì.

***

Sul R49 Raccordo di Piacenza sud è stata annullata la chiusura, per chi proviene da Bologna (A1 Milano-Napoli) del ramo di allacciamento per la Complanare di Piacenza, verso Piacenza sud e la A21 Torino-Piacenza-Brescia, prevista nella notte tra il 15 e il 16 novembre.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperta anche l’entrata della stazione di Piacenza sud.

Confermata, come da programma, la chiusura sulla A1 Milano-Napoli, del ramo di svincolo esterno di uscita della stazione di Fiorenzuola, per chi proviene da Milano e da Bologna ed è diretto verso Fiorenzuola, sulla SP462, dalle 22:00 di venerdì 15 alle 4:00 di sabato 16 novembre.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Fiorenzuola, seguire le indicazioni per Cortemaggiore ed invertire il senso di marcia alla prima rotatoria utile.