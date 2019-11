Proseguono i lavori Anas sulla Tangenziale Nord di Modena e diramazione per Sassuolo

Proseguono i lavori di manutenzione della pavimentazione sulla strada statale 724 ‘Tangenziale Nord di Modena e diramazione per Sassuolo’. Per consentire gli interventi, sono attive limitazioni provvisorie al traffico, nella fascia oraria tra le ore 9:00 e le 17:00.

Nel dettaglio, in direzione Bologna fino al 29 novembre sono stati istituiti restringimenti in tratti saltuari tra il km 0,120 e il km 11,300, con chiusura alternata delle corsie di marcia e sorpasso. Contestualmente, la stessa limitazione nelle medesime modalità, interesserà anche la carreggiata in direzione Sassuolo tra il km 0,400 e il km 5,180.

Inoltre, per consentire l’istallazione della barriera antirumore da parte del Comune di Modena, dal 17 al 31 novembre, la carreggiata in direzione Bologna subirà un ulteriore restringimento tra il km 2,200 e il km 2,320.