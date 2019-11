Modena: fontana bianca per la lotta contro il tumore al polmone

Una luce bianca per sensibilizzare sulla lotta contro il tumore al polmone: questa l’iniziativa che nel mese di novembre, proclamato a livello internazionale “Mese della consapevolezza del tumore al polmone”, coinvolge diverse città che illuminano monumenti e facciate contro il tumore al polmone.

Alla campagna di sensibilizzazione “Illumina novembre”, promossa da Alcase Italia Odv, aderisce il Comune di Modena che in collaborazione con Hera Luce, sabato 16 novembre illumina di luce bianca la Fontana del Graziosi in largo Garibaldi; all’Urp di Piazza Grande sarà inoltre disponibile materiale informativo sulla campagna.

“Sarà l’occasione per catturare l’attenzione dell’opinione pubblica – spiegano i promotori – nei confronti di una patologia che rimane ancora oggi ancorata al marchio negativo del fumatore e a quello altrettanto negativo “dell’incurabilità”. Oggi non è più così; sono numerosi i giovani e le donne, spesso non fumatori o ex-fumatori, che si ammalano e i recenti progressi della biologia molecolare in campo tumorale, unitamente all’introduzione degli immunoterapici, hanno determinato nuove possibilità di cura o di controllo a lungo termine della malattia”.

Alcase Italia è un acronimo inglese che sta per alleanza (Alliance) per la lotta al cancro del polmone (Lung Cancer), attraverso la difesa dei diritti delle persone ammalate (Advocacy), il loro supporto materiale e morale (Support), e l’informazione a 360° sulla malattia (Education)”. L’associazione è esclusivamente dedicata a combattere la più diffusa delle neoplasie: il cancro al polmone.