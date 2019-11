Minorenni nei guai a Modena: inseguiti dai carabinieri finiscono fuori strada con l’auto della nonna

Questa mattina verso le ore 3:00 i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Modena, nel corso di servizio di controllo e sicurezza della circolazione stradale, hanno intimato l’alt a un’autovettura Suzuki dall’andatura visibilmente incerta. Il conducente, alla vista dei militari ha accelerato, forzando il posto di controllo e dandosi alla fuga.

Ne è scaturito un inseguimento fino al Cimitero di San Cataldo dove, a causa dell’eccessiva velocità, l’auto ha perso aderenza in corrispondenza della rotonda e ha terminato la sua corsa fuori strada. Dalla vettura sono usciti due ragazzini, il conducente 17enne e il passeggero 16enne, entrambi residenti nella periferia cittadina. Per i due è scattata la segnalazione alla Procura per i minorenni di Bologna per resistenza a pubblico ufficiale e per il conducente, che aveva preso la macchina della nonna, anche la sanzione per guida senza patente.