Lavori di manutenzione sulle strade di pianura. Da lunedì limitazioni al transito su SP2, SP7 e SP413

Inizieranno lunedì 18 novembre lavori di manutenzione su diverse strade di pianura della rete provinciale, per consentire l’installazione di barriere guardrail a protezione dei canali irrigui a bordo carreggiata.

In particolare si interverrà su diversi tratti delle strade provinciali 2 Panaria Bassa, 7 delle Valli e 413 Romana e verrà istituito a un senso unico alternato regolato da semaforo, che sarà in funzione dalle 7.30 alle 17.00 per tutta la durata dei lavori.

Gli interventi saranno eseguiti dalla ditta Pbs S.r.l. di Verona.