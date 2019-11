Helga Plankensteiner in concerto martedì 19 per il Bologna Jazz Festival

La Cantina Bentivoglio si congeda dal Bologna Jazz Festival (che proseguirà in altre sedi sino al finale del 26 novembre con Pat Metheny) ospitando – martedì 19 novembre alle 21.30 – un gruppo dalle sonorità futuristiche e classiche al contempo: i Plankton della sassofonista e cantante Helga Plankensteiner. Assieme a lei, impegnati in una sorprendente rilettura jazzistica di alcuni Lieder di Schubert, ci saranno Matthias Schriefl (tromba), Gerhard Gschlössl (trombone), Michael Lösch (pianoforte, organo), Enrico Terragnoli (chitarra, banjo) e Nelide Bandello (batteria).

Il Bologna Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Bologna in Musica con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Bologna Città della Musica UNESCO, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Carisbo, Gruppo Unipol, TPER, Città Metropolitana di Bologna e del main partner Gruppo Hera.

Plankton: un po’ gioco di parole (il nome del gruppo fonde assieme il cognome di Helga Plankensteiner, l’animatrice di questo sestetto, con “ton”, che in tedesco sta per “suono”), un po’ metafora di una musica che fluttua tra vari stili come il plancton si lascia trasportare dalle onde.

Helga Plankensteiner, altoatesina, classe 1968, dimostra un talento sfaccettato: sassofonista, cantante, band leader, compositrice. Prima di Plankton ha dato vita a numerose formazioni tutte assai peculiari, dal gruppo El Porcino Organic all’orchestra Sweet Alps. A dimostrazione della sua enorme caratura musicale, nel 2009 è stata chiamata da Carla Bley per fare parte della sua big band.

La musica di questo sestetto composto da artisti provenienti da entrambi i lati delle Alpi conferma i gusti eclettici della Plankensteiner: amore sia per la tradizione jazzistica che per la canzone d’arte mitteleuropea, arrangiamenti che fanno lo slalom tra il retrò e l’avveniristico, con una scrittura memore del sound delle big band, sempre pronta all’esplosione dinamica.

Soprattutto dal vivo, la musica di Plankton si libera con energia deflagrante, merito anche dei due fiati tedeschi: Matthias Schriefl e Gerhard Gschlössl sono solisti visionari, pronti a mandare in frantumi ogni prevedibilità musicale.

Informazioni e prenotazioni Cantina Bentivoglio: via Mascarella 4/b, Bologna – tel.: 051 265416 – www.cantinabentivoglio.it

Si consiglia la prenotazione. Rivolgersi direttamente al locale.