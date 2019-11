Giornata contro la violenza sulle donne: gli eventi a Castelnuovo e Montale

Oltre al consiglio comunale aperto dedicato alla responsabilità sociale di genere di lunedì 18 novembre, il Comune di Castelnuovo Rangone ricorda la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne con altri due appuntamenti promossi in collaborazione con il circolo Caos.

Domenica 24 novembre avrà luogo l’iniziativa “Impronte rosse contro la violenza sulle donne”, con l’inaugurazione delle panchine rosse diventate in tante città italiane simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Alle 9 è prevista la partenza della camminata da Castelnuovo a Montale, organizzata in collaborazione con le associazioni Movimento è Salute e MuoviCastelnuovo. Alle 10 si terrà l’inaugurazione della panchina rossa di Montale, in via Vandelli, di fianco al cippo in ricordo dei caduti, alle 11.30 è prevista l’inaugurazione della panchina rossa di Castelnuovo, collocata in via Matteotti, a fianco del Torrione.

Entrambe le panchine avranno una targhetta con scritto “Non sei sola” e il numero di telefono del Centro Antiviolenza dell’Unione Terre di Castelli, e di fianco un leggio con la frase: “In ricordo di tutte le donne morte per mano di chi diceva di amarle, perchè le loro storie non affondino nel silenzio, ma risveglino coscienza e civiltà”. Durante le inaugurazioni sono previsti interventi della vicesindaca e assessora alle Pari opportunità di Castelnuovo Rangone Daniela Sirotti Mattioli e letture dell’attrice Franca Lovino.

La seconda iniziativa è dedicata ai più piccoli. Giovedì 28 novembre alle 17 la biblioteca comunale di Castelnuovo ospita Biancaneve e i 77 nani, lettura animata per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni (partecipazione gratuita su iscrizione a partire dalla prossima settimana, per informazioni e iscrizioni telefonare allo 059-534874 o inviare una mail a biblio.castelnuovo@comune.castelnuovo-rangone.mo.it.