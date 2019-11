Furto in un esercizio commerciale a Campogalliano

Questa notte più persone, utilizzando tre vetture delle quattro rubate la notte del 12 novembre da una concessionaria alla periferia di Modena, hanno fatto il furto al centro commerciale di Campogalliano nei pressi dell’Autostrada A22 asportando telefoni cellulari.

I ladri hanno utilizzato una delle vetture come ariete per sfondare una porta di servizio del centro commerciale, mentre le altre auto le hanno abbandonate di traverso lungo le vie di accesso, evidentemente per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine e della vigilanza. L’allarme è scattato immediatamente ma i ladri sono fuggiti con il bottino poco prima dell’arrivo della vigilanza e dei Carabinieri. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Stazione di Campogalliano e della Compagnia di Carpi.