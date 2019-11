Domenica a Maranello il Comune ricorda i caduti di Nassiriya

Domenica 17 novembre il Comune di Maranello organizza un momento di ricordo dei caduti di Nassiriya, nel sedicesimo anniversario della strage. Il programma prevede alle ore 9.15 la posa della corona presso il Luogo della memoria in ricordo dei caduti di Nassirya (Via Vignola, di fronte alla stazione dei carabinieri) e alle 10 la celebrazione della Santa Messa in suffragio di tutti i caduti presso la Chiesa dei SSmi Pietro e Paolo di Torre Maina. Il “Luogo della memoria per i caduti di Nassiriya” è uno spazio pubblico commemorativo voluto e realizzato dall’amministrazione comunale, inaugurato nel novembre 2011 per ricordare, con una stele commemorativa dedicata ai caduti, l’attentato che il 12 novembre 2003 provocò la morte di 19 italiani, tra carabinieri, militari e civili (nella strage perirono anche 9 iracheni).